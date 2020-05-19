Отправляли почтой: На Донетчине изъяли фальсификат алкоголя и сигарет на 1,5 миллиона

Служба безопасности Украины предупредила в Донецкой области продажу контрафактного алкоголя и сигарет. Ориентировочная стоимость изъятого фальсификата составляет почти 1,5 млн грн, сообщает пресс-служба ведомства.

«По предварительным данным следствия, нелегальный бизнес организовали двое представителей местной коммерческой структуры. Для этого они закупали поддельные алкоголь и сигареты у своих сообщников на подпольных производствах в Днепропетровской и Волынской областях. Заказанный товар дельцы получали через известный почтовый сервис и реализовывали его через точки розничной торговли», – говорится в сообщении.

Во время обысков на почтовых складах в Покровске правоохранители обнаружили 1 тыс. л суррогата в пластиковых бутылках и более 20 тыс. пачек сигарет с поддельными марками акцизного сбора или без них.

В рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) Уголовного кодекса Украины проводятся следственные действия для привлечения к ответственности всех причастных к сделке.