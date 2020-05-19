Кулеба и Ермак отправятся в Берлин для переговоров по Донбассу, – СМИ

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 2 июня с официальным визитом посетит Берлин для переговоров по Донбассу. Об этом сегодня, 19 мая, сообщает «Европейская правда» со ссылкой на собственные источники.

Основная тематика визита – урегулирование ситуации на Донбассе, изменение состава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе и оживление ее работы.

Планируются встречи с главой МИД Германии Хайко Маасом и советником канцлера Яном Гекером.

Вместе с Дмитрием Кулебой в Берлин поедет руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак. На прошлой неделе он заявил, что во время встречи будут продолжены консультации по повышению эффективности работы Нормандского формата.

Ранее сообщалось, что в Берлине 13 мая состоялись переговоры с участием руководителя администрации президента РФ Дмитрия Козака. Стало известно, что было достигнуто соглашение по урегулированию на Донбассе. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что это случилось благодаря усилиям Киева по изменению формата в Трехсторонней контактной группе.