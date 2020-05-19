Россиянин рассказал, как снимал события Ближнего Востока в ботаническом саду Донецка (Фото)

Съемки российского фильма «Альфа Р» проходили не только в «ДНР», но и в России, Сирии, на Ближнем Востоке. Но бои, которые по сценарию были на Востоке, снимались в Донецке, в том числе в ботаническом саду. Об этом «республиканской» газете рассказал продюсер картины, руководитель киностудии «Русский час» Александр Коробко.

Сам Коробко родом из Донбасса. Его отец Юрий Коробко был главным редактором газеты «Комсомолец Донбасса». «Когда я учился в школе в Москве, то на летние каникулы всегда приезжал в Донецк. Потом служил в армии в Краматорске», – рассказал продюсер.

Его киностудия «Русский час» была ориентирована на документальное кино, «Альфа Р» – первый опыт художественного фильма.

Коробко напомнил, что этот фильм – своего рода продолжение советского сериала «ТАСС уполномочен заявить», в котором рассказывалось о борьбе советской и американской спецслужб. «О продолжении можно говорить в том смысле, что в фильме, который мы снимаем, наши разведчики тоже борются с некими глобальными темными силами», – уточнил он.

Значительная часть событий фильма происходит в 2015 году в «ДНР». «Но происходящее здесь связано с теми событиями, что происходят сейчас на территории других стран. Поэтому в фильме мы соединяем воедино события на Донбассе с событиями в России, Сирии и других странах Ближнего Востока», – пояснил россиянин.

Он отметил, что для сценария использовали и реальные события. Например, инцидент 2015 года, когда украинские добробаты сбил донецкий беспилотник. «Также в фильме представлена версия причин и обстоятельств малоизвестного боя в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, случившегося около года назад», – сказал Коробко.

«В Сирии, Израиле, Иордании, Катаре и Крыму сейчас наши партнеры делают лишь видовые съемки. А основная часть фильма снята в ДНР и в Москве. В том числе на Донбассе снимали и многие эпизоды, происходившие по сценарию на Ближнем Востоке, мы нашли здесь для таких сцен подходящие локации, в частности, в вашем ботаническом саду. Из локаций назову еще разрушенный Донецкий аэропорт. В Москве съемки проходили в метро и в рассекреченном ядерном бункере, где находился пункт командования дальней авиацией», – уточнил продюсер.

В сценах, происходивших в Москве, снимались российские актеры, выпускники ВГИКа. В «ДНР» были задействованы артисты Донецкого музыкально-драматического театра, а также «республиканские» активисты и «военные». Например, роль директора оборонного завода в фильме сыграл руководитель «центрального исполкома» движения «Донецкая республика» Алексей Муратов, а его помощника играет его заместитель Андрей Крамар. Кроме того, в фильме участвуют члены незаконного вооруженного формирования «Спарта».

Донецкие актеры рассказывают, что съемки начались в марте, на должном уровне секретности. Даже сценарий можно было показывать лишь ограниченному кругу людей. Начинаются события фильма в «ДНР», а заканчиваются в Сирии, в итоге фильм растянут на несколько серий.

Актер донецкой муздрамы Сергей Лупильцев играл роль генерала. «Он генерал спецслужб. Каких именно, мы не уточняем. Но в фильме говорится о том, что спутники, ракеты и самолеты – это наша тема. К ней мы добавили еще дроны. Мне этот образ близок и по возрасту, и по характеру, хоть я, конечно, не такой жесткий. Мне не доводилось руководить. А у моего героя в подчинении и внешняя разведка, и контрразведка, и военные. По мановению пальца, одним взглядом он может передвигать войска», – рассказал он.

По словам Лупильцева, последний раз он снимался в кино в 2012 году в Киеве. И прежде было несколько киноролей.

Сергей Лупильцев

Владимир Быковский сыграл представителя ВСУ. «Он служит в аэровойсках и не столько бегает с автоматом, сколько проводит время за ноутбуком, управляя беспилотником с помощью цифровых технологий. Я еще не видел окончательного варианта своей работы, поэтому не могу оценить, как я ее сделал. Как артист, я просто выполнял свою работу, не проявлял личного отношения», – говорит актер в интервью газете.

Раньше Быковский снимался только в эпизодах. Каких-то значительных ролей не было.

Владимир Быковский

Наталья Качура стала «ополченкой» Катюшей – это небольшая роль, на нее ушло всего три съемочных дня.

Наталья Качура

Первоначально онлайн-премьеру фильма планировали на конец мая. «Сейчас активно идет монтаж фильма, причем одновременно в трех странах, в том числе в ДНР. Думаю, что показы в онлайн-кинотеатрах начнутся в начале июня. Кроме онлайн-показов, планируем при первой же возможности, как только отменят запреты на проведение массовых мероприятий, организовать показы фильма в донецких и московских кинотеатрах, а также за рубежом, в том числе на Ближнем Востоке», – резюмировал Коробко.

Как сообщалось ранее, из-за карантина Коробко «застрял» в «ДНР» и российский «Сбербанк» отказался выдать деньги по его доверенности, заверенной нотариусом «ДНР». Из «Сбербанка» пришел ответ, что «ЛНР» и «ДНР» «не являются признанными государствами».

Напомним, что весной в «ДНР» проходили съемки российского фильма-реконструкции о событиях боевых действий 2015 года. Картина является своего рода продолжением знаменитого советского шпионского триллера «ТАСС уполномочен заявить». Премьеру анонсировали на конец мая – начало июня.