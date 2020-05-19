На КПВВ и в дальних поселках: На Донбассе появятся еще 10 мобильных центров админуслуг

В Донецкой и Луганской областях вскоре должны появиться еще 10 мобильных центров предоставления административных услуг. Офисы будут действовать в отдаленных населенных пунктах и на контрольных пунктах въезда-выезда. Об этом сообщил специалист по коммуникациям Программы ООН по восстановлению и развитию мира Максим Кицюк, передает «Вільне радіо».

Мобильные ЦПАУ будут обустроены на базе грузовых автомобилей. Они смогут вмещать до 4-х посетителей в рабочей зоне, а также еще 4-х в зоне ожидания. В таких офисах будут предоставлять те же услуги, что и в стационарных центрах. Поэтому люди, которые живут в отдаленных поселках, смогут экономить время и деньги на поездку.

«Сейчас идет процедура закупок и изготовления. Уже в ближайшее время – в июне-июле – мы получим первые 6 и до конца года еще 4», – говорит Максим Кицюк.

Он отметил, что офисы будут работать в подконтрольных украинскому правительству районах Донбасса. 5 автомобилей передадут в Донецкую область, еще столько же – на Луганщину. Их закрепят за стационарными ЦПАУ, которые находятся в Северске, Марьинке, Курахово, Угледаре, Мариуполе, Попасной, Северодонецке, Новоайдаре и Станице Луганской. Десятый мобильный центр будет действовать в Золотом или Счастье.

Передвижные центры будут работать по двум направлениям: выезд в отдаленные населенные пункты и работа на КПВВ. Некоторые услуги можно будет получить сразу, тогда как в других случаях придется подождать. Например, для оформления паспорта сначала надо будет подать заявку, а через несколько недель вернуться, чтобы забрать готовый документ.

«Кроме этого, в мобильном ЦПАУ еще будет находиться чемодан – "портативный ЦПАУ" для маломобильных людей. Например, подъезжает мобильный офис, специалист берет этот чемодан, заходит в дом человека с инвалидностью и предоставляет услуги непосредственно у него или у нее дома. В этом чемодане есть компьютер, доступ в интернет, считыватель ID-карт, портативные принтер и сканер, чтобы люди, которые не имеют возможности попасть даже в мобильный ЦПАУ, тоже получали услуги», – рассказывает Максим Кицюк.

Человек, который не имеет возможности приехать к мобильному офису самостоятельно, сможет оставить заявку на сайте, который пока разрабатывается. Его адрес можно будет узнать на сайте Программы ООН по восстановлению и развитию мира, когда заработают первые передвижные центры. Также там будут публиковать график работы мобильных ЦПАУ и их маршруты. Кроме того, для людей без доступа к интернету предусмотрели возможность получать информацию с помощью телефона.

К сотрудничеству с проектом планируется привлечь волонтеров.

В данное время на Донбассе уже работает несколько передвижных центров предоставления административных услуг. Это 4 офиса, которые ранее передали работники Программы ООН, а также автомобили, которые приобрела украинская власть.