Посольство США отреагировало на решение ЦИК по голосованию переселенцев

Посольство США приветствовало решение Центральной избирательной комиссии Украины, которое дает возможность переселенцам голосовать на местных выборах осенью 2020 года. Соответствующее заявление опубликовано на странице посольства в Facebook.

«Мы приветствуем недавние шаги Центральной избирательной комиссии, упрощающие для внутренне перемещенных украинцев возможность реализации их демократического права голоса по месту фактического проживания», – говорится в заявлении.

Напомним, Центральная избирательная комиссия на своем заседании 18 мая приняла новый порядок изменения избирательного адреса. Это решение дает возможность внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) голосовать на местных выборах по месту фактического проживания