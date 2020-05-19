Все уже устали, разочаровались во всем: Как живет поселок Октябрьский у донецкого аэропорта (Фото)

В неподконтрольном украинской власти Донецке поселок Октябрьский находится близ линии фронта, в районе донецкого аэропорта. После окончаний боев в ДАПе поселок стал реже упоминаться в военных сводках. Но полной тишины здесь нет до сих пор, последний обстрел произошел 15 мая, передает российское издание «EADaily».

На Октябрьском нет ни одного неповрежденного здания.

Магазины стоят обугленные и разбитые после прямых попаданий. Смысла убирать или восстанавливать их, пока не закончилась война, собственники не видят, так как в любой момент здания могут быть разрушены снова. Работают лишь небольшие магазинчики и рынок.

На днях на рынок опять прилетел снаряд. У Светланы здесь небольшая точка по продаже сладостей. А сама она вместе с семьей, в том числе и маленькой внучкой, живет практически рядом с улицей Стратонавтов – последней поселковой улицей перед донецким аэропортом.

«У нас снова очень неспокойно. Да мы и не жили никогда тихо все эти годы. Фронт шумит постоянно, но в последний месяц снова стало прилетать по поселку. Числа 11-12 мая в пятиэтажке, что возле закрытой школы, что-то влетело в окно последнего этажа. Так что, шумно у нас всегда. Как тут у нас обычно бывает? Если обстрел сильный, как вчера, то потом на пару дней наступает затишье, но вскоре опять начинается по нарастающей», – говорит женщина.

Светлана

Фасады пятиэтажек посечены осколками, во многих квартирах повреждены балконы и окна. Разруха и война соседствуют здесь с жаждой жизни – красивые клумбы, украшенные самодельными игрушками и каруселями детские площадки, граффити.

На одной из центральных улиц располагается мемориал погибшим жителям Куйбышевского района, установленный при «ДНР».

Ольга с 8-летней дочкой прогуливается по поселку, когда началась война Арине было 2 года. «Я много общаюсь с людьми и знаю не только по себе, что все уже устали, разочаровались во всем происходящем, люди уже не могут жить в состоянии неопределенности. Это выстраданное годами чувство. Каждый, кто здесь живет, потерял кого-то из близких, и получается, что ни за что», – говорит женщина.

У большинства живущих на Октябрьском людей так или иначе повреждены дома, причем у многих неоднократно. В дом Ольги за годы войны было 4 попадания – в 2014, 2016 и 2018 году.

«Сидеть и ждать лучших времен тоже не будешь. Годы-то идут, нам уже за 40. Вот и мы решили восстанавливать дом. Кажется, что эта война никогда не кончится. Прилетит – значит, прилетит. От судьбы не уйдешь. Надоело жить в этой неопределенности без "мечт", без планов, одним днем на протяжении 6-ти долгих лет. Многие говорят, что люди у нас неповоротливые, боятся перемен, не хотят уезжать, не стремятся к лучшему. Ну а к какому лучшему? Ты много знаешь счастливых людей, уехавших с Донбасса и устроившихся на чужбине? Я вот таких практически не знаю. Уедут, поскитаются немного и возвращаются назад», – говорит Ольга.

С началом вооруженных действий семья Ольги попыталась переехать к родственникам, но потом вернулись. Свой дом восстанавливали неоднократно, но от прилетов опять были разрушения. Женщина отмечает, что входную дверь за эти годы меняли трижды – взрывной волной выбивало. «Сейчас у нас большой оборудованный подвал, практически настоящий бункер, там лежат матрасы, стоят обогреватели», – поясняет женщина.

Последний раз в подвал Ольга с детьми спускалась в 2018 году. Был сильный обстрел. После этого опять попытались переехать в безопасный район. «За 7 тысяч сняла квартиру, кровати без матрасов, лампочек нет. Пожили мы там 4 месяца, больше не смогли», – вспоминает она.

Жители отмечают, что веной началось очередное обострение, стреляют все чаще. «И сейчас, с конца апреля – начала мая снова обострение жуткое. Дочку отправляем к бабушке, она хоть и недалеко живет отсюда, но все же дальше от фронта. Но я все равно не хочу уезжать из Донецка. Я еще своей бабушке перед смертью говорила, что, пока жива я, с домом ничего не случится. Да и Донецк я люблю», – резюмировала Ольга.