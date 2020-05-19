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Познакомились в День смеха: На Луганщине служит бельгийская «немка» Шантель (Фото)

19.05.20 18:52

Прапорщик Вячеслав Будко проходил службу в Харьковском пограничном отряде, и в апреле прошлого года вместе со своим маленьким щенком решил отправиться в зону ООС. Уже больше года они вместе проходят службу в отделе пограничной службы «Золотое» Луганского погранотряда, променяв большой город Харьков на маленький городок Золотое. Об этом сообщает Восточное региональное управление Госпогранслужбы.

Вячеслав познакомился со своей компаньонкой год назад, 1 апреля 2019 года, в Международный день смеха. «Но Вячеслав совсем не обращал внимания на привязку к памятным датам или дней. Он уверен, что никакой праздник не может повлиять на любые отношения, и отмечает, что искал верного друга и надежного помощника. Но так случилось, что нашел верную помощницу», – говорится в сообщении.

Свою бельгийскую овчарку он считает особенной. Имя подбирал тщательно, учитывая особенности характера и поведения. С первого дня начал тренировки, и изучив собаку, решил назвать ее Шантель. Команды для дрессировки тоже звучат не привычно, на немецком языке. Вячеслав объясняет, что именно таким подходом к дрессировке он выделяет свою подопечную и подчеркивает ее особенности и харизму.

Сегодня Шантель отлично натренированная на выявление наркотических веществ.

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