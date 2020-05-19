Прокуратура Луганщины начала вести реестр пострадавших от вооруженного конфликта на Донбассе

В прокуратуре Луганской области введен реестр физических и юридических лиц, пострадавших от преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта на востоке Украины. Об этом сегодня, 19 мая, сообщает пресс-служба ведомства.

«Это позволит гражданам получить соответствующий процессуальный статус – статус потерпевшего, установить размер причиненного ущерба и обратиться в суд для их последующего возмещения», – говорится в сообщении.

В прокуратуре обращают внимание, что согласно действующему законодательству обеспечивается неразглашение персональных данных.

Тем, кому нанесен ущерб от обстрелов, чье имущество уничтожено, повреждено или захвачено, предлагают обращаться в прокуратуру Луганской области по адресу: 93408, г. Северодонецк, ул. Богдана Лещины, 27.

Информацию также можно присылать на электронный почтовый адрес: zvernennia@lug.gp.gov.ua или предоставлять по телефону: (06452) 4-13-50.