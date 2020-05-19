Мы не должны относиться к коронавирусу небрежно, – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что увеличение числа выздоровевших по отношению к заболевшим COVID-19 «вселяет надежду», но нужно продолжать меры безопасности. Об этом сегодня, 19 мая, сообщает пресс-служба главы государства.

На традиционном совещании по вопросам предотвращения распространения коронавирусной инфекции президенту доложили, что в стране за сутки заболели 260 человек, а выздоровели – 356.

«Коронавирусная эпидемия заставила нас всех принимать новые решения и новые условия жизни. Все страны в мире переосмыслили свои подходы. Сегодняшняя тенденция по количеству заболевших, и тех, кто выздоровел, вселяет надежду, что первые вызовы мы достойно прошли. Но это не значит, что мы должны небрежно относиться к коронавирусной инфекции. Будем делать все, чтобы обеспечить украинцам безопасность», – отметил Владимир Зеленский.

Министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов сообщил главе государства, что в настоящий момент почти все области выплатили мартовские надбавки до 300% к зарплатам врачам, борющимся с коронавирусом. Три области решат этот вопрос в ближайшие дни.

Также некоторые регионы уже начали выплаты надбавок за апрель, и до конца недели Кабинет министров ожидает значительного увеличения количества заключенных договоров с Национальной службой здоровья, что необходимо для осуществления этих выплат.