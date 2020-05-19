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Среди мирных и военных: В ООН сообщили о количестве жертв на Донбассе

19.05.20 19:18
Последствия обстрела на Донбассе
Последствия обстрела на Донбассе / Фото: radiosvoboda.org

С начала вооруженного конфликта на Донбассе по 15 февраля 2020 года от войны пострадало от 41 тыс. до 44 тыс. человек. Об этом говорится в ХХIX Докладе ООН о ситуации с правами человека в Украине, передают «Донецкие новости».

Отмечается, что погибло 13 000 – 13 200 человек:

  • не менее 3350 гражданских лиц;
  • примерно 4100 украинских военнослужащих;
  • примерно 5650 членов вооруженных групп в «Л-ДНР».

Также 29-31 тыс. человек были ранены:

  • около 7-9 тыс. гражданских лиц;
  • 9,5-10,5 тыс. украинских военнослужащих;
  • 12,5-13,5 тыс. членов вооруженных групп в «Л-ДНР».

Мониторы отмечают, что без учета 298 погибших в 2014 году на борту самолета рейса МН17 Малайзийских авиалиний, количество жертв среди мирного населения на Донбассе – 3 052 человек, из них:

  • 1812 мужчин, 1056 женщин;
  • 98 мальчиков, 49 девочек;
  • 37 взрослых, чей пол неизвестен.

Кроме этого более 7 000 мирных жителей получили ранения.

«Общее количество жертв среди гражданского населения в 2019 году (27 погибших и 140 раненых) на 40,6% меньше, чем в 2018 году (55 погибших и 226 раненых), и является самой низкой годовой цифрой жертв среди гражданского населения за весь период конфликта», – говорится в отчете.

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