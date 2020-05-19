Среди мирных и военных: В ООН сообщили о количестве жертв на Донбассе

С начала вооруженного конфликта на Донбассе по 15 февраля 2020 года от войны пострадало от 41 тыс. до 44 тыс. человек. Об этом говорится в ХХIX Докладе ООН о ситуации с правами человека в Украине, передают «Донецкие новости».

Отмечается, что погибло 13 000 – 13 200 человек:

не менее 3350 гражданских лиц;

примерно 4100 украинских военнослужащих;

примерно 5650 членов вооруженных групп в «Л-ДНР».

Также 29-31 тыс. человек были ранены:

около 7-9 тыс. гражданских лиц;

9,5-10,5 тыс. украинских военнослужащих;

12,5-13,5 тыс. членов вооруженных групп в «Л-ДНР».

Мониторы отмечают, что без учета 298 погибших в 2014 году на борту самолета рейса МН17 Малайзийских авиалиний, количество жертв среди мирного населения на Донбассе – 3 052 человек, из них:

1812 мужчин, 1056 женщин;

98 мальчиков, 49 девочек;

37 взрослых, чей пол неизвестен.

Кроме этого более 7 000 мирных жителей получили ранения.

«Общее количество жертв среди гражданского населения в 2019 году (27 погибших и 140 раненых) на 40,6% меньше, чем в 2018 году (55 погибших и 226 раненых), и является самой низкой годовой цифрой жертв среди гражданского населения за весь период конфликта», – говорится в отчете.