Донетчина: В полиции сообщили, какие машины угоняют чаще всего

В Донецкой области лидерами по количеству угонов остаются ВАЗы и аналогичные недорогие авто. С начала года зарегистрировано 45 фактов незаконного завладения автотранспортом. Каждый второй угон раскрыт, а авто возвращены владельцам. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Донецкой области.

В полиции отметили, что преступники выбирают те авто, которые меньше защищены: оставленные без присмотра на ночь, не оборудованы противоугонными системами. «Даже оставляя автомобиль открытым "на минутку", водители открывают доступ угонщикам», – дополнили в ведомстве.

Так, жительница Мариуполя оставила легковушку с открытыми дверями и ключами в замке зажигания, а когда вернулась, его уже не было. Полицейские меньше чем за час разыскали автомобиль и похитителя.

При аналогичных обстоятельствах был похищен и ВАЗ-2109 в Славянском районе. Пострадавший поставил его на ночь у своего двора с ключами в замке. Автомобиль нашли поврежденным после ДТП на трассе. Угонщик стер отпечатки пальцев, но оперативники все равно доказали его причастность к преступлению.

По наблюдениям полиции, обычно транспорт угоняют для последующей продажи, для этого машины быстро разбирают на «детали».

«В более 50% случаев угонщики задержаны и привлекаются к уголовной ответственности. Сейчас по 22 уголовным производством лицам сообщено о подозрении. Полицейские изъяли и вернули владельцам 26 транспортных средств», – рассказали в полиции.

Чтобы надежно обезопасить автомобиль от угона, советуют установить комплексную противоугонную систему. «Сочетайте электронные и механические устройства защиты: иммобилайзеры, спутниковые системы, механические блокираторы рулевого колеса, коробки передач, капота», – рекомендуют полицейские.