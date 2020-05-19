В условиях карантина: В Мариуполе работают 18 рынков

В Мариуполе работают 18 рынков, включая торговлю непродовольственными товарами. Об этом сегодня, 19 мая, сообщил заместитель городского головы Сергей Орлов на брифинге в горсовете, передает корреспондент «Донецких новостей».

По его словам, в городе по контролю за объектами торговли работает 48 групп.

«За сегодня были проверены 2176 объектов, из которых 176 – это объекты общественного питания. Из них порядка 60% открыты. Существенных замечаний не выявлено», – сказал Орлов.

Он сообщил, что в Мариуполе на сегодня функционируют 18 рынков.

«Дополнительно открылась промтоварная группа в открытых рядах. Суммарно сейчас в работе 1877 объектов торговли на рынках. Имеем заявку на проверку рынка "Азовский" с целью его начала работы», – уточнил заместитель мэра.