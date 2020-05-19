«Это нужно»: Эксперты поддержали Гордона относительно его интервью с Гиркиным

Несмотря на начавшееся в Украине осуждение журналиста Дмитрия Гордона за его интервью с лидером «ДНР» Игорем Гиркиным, многие эксперты поддерживают журналиста отмечая важность обнародованной информации, передает «Украина 24».

Президент Украины 1991-1994 годов Леонид Кравчук считает, что интервью с Гиркиным может быть полезным. «Я прочитал заявление Гордона и информацию от СБУ. Думаю, что это досадное недоразумение. Гордон занимает очень четкую позицию относительно политики Кремля и лично президента России, а также о событиях в Крыму и на неподконтрольных территориях Украины», – сказал он.

Кравчук подчеркнул, что, по словам Гордона, он делал интервью в содружестве со спецслужбами, и это является мировой практикой. Политик напомнил, что американский канал CNN в свое время брал интервью у Бен Ладена.

«Это интервью можно использовать для дальнейшего расследования. Это нужно для того, чтобы выразить определенные претензии России по агрессии в Крыму и на Донбассе. Надо поблагодарить Гордона, потому что не каждый человек, не каждый журналист решится на такие действия», – добавил политик.

По мнению журналиста-расследователя Bellingcat Христо Грозева, который изучает обстоятельства катастрофы MH17, интервью с Игорем Гиркиним может стать материалом в международном суде в Гааге по сбитому на Донбассе «Боингу» MH17.

«Мое мнение – в этих разговорах, которые были опубликованы, достаточно материала, который может оказаться очень полезным в суде. Я не знаком с подготовкой к этому разговору, но для меня как расследователя и юриста очевидно, что часть из вопросов были подготовлены ним, чтобы Гиркин попался на определенные ответы. Это были хорошо спланированые и не только журналистские вопросы», – отметил Грозева.

Он подчеркнул, что «несколько конкретных вещей», которые сказал лидер «ДНР», могут быть полезны в суде.

Доктор юридических наук, бывший нардеп Виталий Журавский считает, что Дмирий Гордон имел право брать данное интервью. «Если журналисту будут говорить, у кого можно или нельзя брать интервью, то общество будет лишено права на свободный доступ к информации. Если мы планируем перенять европейские ценности, чтобы они стали основой нашего общества, то должна быть полноценная свобода слова. Журналист вправе брать интервью у любого», – считает он.

«Вспомним, Пабло Эмилио Эскобар, колумбийский король кокаина, наркобарон, руководитель наркокартеля, контролировал в 80-х годах 80% мирового рынка кокаина. Жесткий убийца. У него CNN принимало интервью. И ничего, никто не обвинял», – дополнил Журавский.

Эксперт отметил, что интервью с подобными лицами могут быть полезными и познавательными. «Интервью с Поклонской и Гиркиним интересные, потому что это знаковые фигуры, и нельзя говорить, что таких людей нет. Я посмотрел и многое для себя узнал о том, что происходило в Крыму, ОРДЛО», – резюмировал Журавский.

Экс-замгенпрокурора, политик Давид Сакварелидзе также считает, что любой журналист и любое СМИ имеют право брать интервью у кого угодно, если на то есть согласие и это не нарушает закон. А оценивать сказанное должно общество, поскольку такие интервью и делаются для подобных оценок. Свое мнение Сакварелидзе высказал в Facebook.

Он считает, что касательно согласования со спецслужбами таких интервью, то вряд ли западные СМИ это делают, когда хотят пообщаться с теми, кого мир признал диктаторами.

«Давайте отодвинем в сторону эмоции и патриотические истерики насчет того, насколько журналист должен согласовывать или нет свои интервью с нашими спецслужбами. Не представляю себе журналистов ведущих западных таблоидов, стоящих в очередях Ми6, ЦРУ или французской контрразведки, которые отправляют согласовательные письма, чтобы записать любого врага номер один своих стран или свободного мира! А если, допустим, Путин согласится на интервью с Гордоном? То как ему поступать? Отказаться?», – задает вопрос Сакварелидзе, подчеркивая, что Гиркин не может быть важнее или опаснее для Украины, чем Путин.

Сакварелидзе также отметил, что ни один ведущий западный журналист пока еще не отказывался брать интервью или освещать материал, связанный с самыми кровавыми фигурами нашего столетия. «Почему? Потому что их дело – показывать, а наше – оценивать. Да, это может быть до тошноты, зрителя может разрывать при взгляде на монитор, но никто не вправе запрещать и диктовать медиа свои правила. Это делает рынок и зритель», – отметил Сакварелидзе.

Как пример он привел интервью Башара Асада и Муаммара Каддафи изданиям BBC и NBC News.

Напомним, что Дмитрий Гордон записал 4-часовое интервью с Игорем Гиркиным (Стрелковым), который участвовал в захвате Крыма и непосредственно командовал захватом Донбасса. Как сообщил сам журналист, интервью прошло «в содружестве» с украинскими спецслужбами, а его материалы он направил в Международный суд в Гааге. В СБУ заявили, что интервью является инициативой Дмитрия Гордона. Министерство по делам ветеранов негативно отреагировало на интервью, назвав его «популяризацией военных преступлений на территории Украины».