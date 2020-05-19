В Мариуполе результаты тестов на COVID-19 ожидают 457 человек

В Мариуполе зарегистрированы 84 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 47 пациентов выздоровели, что составляет более 56% от общего числа заболевших. Об этом сегодня, 19 мая, сообщила заместитель городского головы Ксения Сухова на брифинге в горсовете, передает корреспондент «Донецких новостей».

По ее словам, на лечении находятся 48 человек, в том числе с подтвержденным диагнозом COVID-19 – 41 человек, с подозрением на коронавирус – 7 человек.

«На исследования в направлено 457 проб. Направлены ПЦР-пробы в лаборатории Киева, Славянска и Мариуполя, чтобы быстро определить по тем новым заболевшим, которые сегодня есть, контактных лиц, которые могли быть в близком контакте. А также медицинских работников, которые контактировали, невзирая на то, что они были в средствах индивидуальной защиты, мы также должны протестировать и четко понимать ту картину, которая сегодня есть», – сказала Сухова.

Она также добавила, что центрами первичной медико-санитарной помощи города обеспечено медицинское наблюдение за 212 лицами, контактировавшими с больными COVID-19, и 29 жителями, которые прибыли из-за границы. Все они находятся на самоизоляции, под контролем врачей.