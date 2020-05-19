Если будет 400 заболевших: В «ЛНР» готовятся опять ввести жесткий карантин

Когда в «ЛНР» цифра заболевших достигнет 400 человек, в «республике» вновь могут ввести дополнительные ограничения. Об этом сообщается на Телеграм-канале «Луганский радар» со ссылкой на источник в «минздраве ЛНР».

«Не секрет, что больницы Луганска (4-я, Новосветловская и детское инфекционное отделение 15-й), предназначенные для размещения больных коронавирусом, практически переполнены. Все из-за подхода к борьбе с данной болезнью – в больницы везут всех с подозрением и всех контактных, и держат до тех пор, пока тесты не покажут отрицательный результат. Например, некоторые дети лежат в больнице более месяца, потому что тест показывает положительный результат», – отмечает источник.

Но смерть главврача горбольницы № 4 Алексея Навроцкого (у него не было хронических заболеваний) испугало руководство «минздрава». «Именно по причине обеспокоенности ситуацией с COVID-19 были отменены итоговые экзамены для учащихся 9-х и 11-х классов и не снимаются ограничения по междугороднему транспорту», – говорится в сообщении.

В итоге, полного снятия карантина в «ЛНР» в ближайшее время ждать не приходится. «Ранее из карантина собирались выйти в середине июня, однако теперь не уверен, что это будет реализовано. Масочный режим, вероятно, будут держать и летом (по крайней мере – часть лета). Выглядеть это будет крайне абсурдно, но тем не менее. Надеюсь, что у людей хватит ума не ходить по улицам в масках по жаре +30 градусов, потому что это вредно», – резюмировал источник.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 19 мая в Украине коронавирусом заболели 18 876 человек (5 632 человека – выздоровели, 548 пациентов скончались). На подконтрольных украинским властям территориях Донецкой области – 132 случая COVID-19 (47 пациентов выздоровели, летальных случаев – 4), Луганской области – 42 случая (23 пациента выздоровели, летальных случаев – 0).

В «ДНР» – 256 случаев COVID-19 (выздоровели – 42 человека, летальных случаев – 7). В «ЛНР» (на 18 мая) – 328 заболевших (111 человек выздоровели, 4 человека скончались).