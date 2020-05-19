Дали России принять решение: Вице-премьер рассказал, зачем изменили состав ТКГ

Реакция России на изменения в украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе покажет ее реальное отношение к Минскому процессу. Об этом рассказал вице-премьер-министр, замглавы ТКГ Алексей Резников в эфире канала «Украина 24».

«Главная идея следующая: дать шанс Минскому процессу прийти к более эффективному результату за счет ротации и перезагрузки. Мы даем шанс, в том числе Российской Федерации сегодня принять решение: если они играют в игру и Минский процесс для них ширма или хотят, чтобы все шло только на их условиях, то они проигнорируют этот пас», – отметил Резников.

Он назвал два варианта возможной реакции России и объяснил, о чем будет говорить то или иное ее действие.

«Если они не будут делать ротацию, то продемонстрируют всему цивилизованному миру, что несерьезно относятся к Минским соглашениям и этому будет дана оценка наших западных партнеров. Если они примут это и проведут ротацию, то люди, которые уже 6 лет в этом процессе... они вообще не способны о чем-то договориться. Это даже на психологическом уровне. У них нарратив такой, что просто сказать "да" на какое-то предложение не могут физически. Поэтому есть возможность просто сделать ротацию», – сказал вице-премьер.

По его словам, в самой РФ также есть «определенные тектонические сдвиги и на политическом уровне, и люди, которые сегодня на среднем уровне участвуют в ТКГ, – это люди тех, кто уже отошел от этого процесса». Поэтому у них есть шанс поменять этих представителей.

Резников отметил, что западные партнеры Украины положительно отнеслись к повышению представительства украинской стороны в ТКГ.