По обе стороны линии фронта: В ООН заявили, что на Донбассе продолжаются пытки и незаконные задержания

На Донбассе продолжаются случаи произвольных задержаний, пыток и жестокого обращения как на подконтрольной Украине территории, так и в «республиках». Об этом говорится в ХХIX Докладе ООН о ситуации с правами человека в Украине за период с 16 ноября 2019 года по 15 февраля 2020 года, передают «Донецкие новости».

В докладе статистика по таким случаям не указана.

Говоря о подконтрольной территории, мониторы привели пример, когда мужчина хотел воспользоваться программой СБУ «Тебя ждут дома», которая рассчитана на членов незаконных вооруженных формирований «Л-ДНР».

«Он связался с СБУ, которая заверила его, что он может вернуться в Украину из Российской Федерации без каких-либо последствий, если он будет сотрудничать с властью. Однако, как только он 3 октября 2019 года прошел через КПВВ "Марьинка", его сразу похитили неустановленные лица, как сообщается, потому что его фамилия указана на сайте "Миротворец"», – говорится в отчете.

Отмечается, что мужчину привезли в неустановленное место, вероятно неподалеку от Мариуполя, где на всю ночь приковали наручниками к перилам. «Его били в живот и угрожали насилием, пока он не признался в участии в вооруженных группах. В течение нескольких следующих дней его держали в неофициальных местах содержания под стражей», – продолжают мониторы.

8 октября 2019 года мужчина был доставлен в управление СБУ в Северодонецке (Луганская обл.), где его допросили без присутствия адвоката. 10 октября Северодонецкий суд постановил взять его под стражу на 60 суток.

«25 октября прокурор сказал ему, что он не может воспользоваться программой СБУ и единственная возможность выйти на свободу – подписать соглашение о признании виновности с последующим согласием на "обмен"», – отмечают мониторы, уточнив, что мужчина отказался на предложение прокурора.

Но 11 декабря 2019 года срок пребывания под стражей истек, и мужчина был освобожден. Рассмотрение уголовного дела в отношении него продолжается, а он ожидает результат рассмотрения жалобы, поданной им на незаконное содержание под стражей в Государственное бюро расследований.

В «ДНР» мониторы документировали случаи незаконного содержания под стражей со стороны «управления по борьбе с организованной преступностью» и «министерства государственной безопасности». «Во время содержания под стражей жертвам отказывали в доступе к адвокатам или родственникам, иногда в течение нескольких месяцев они находились без связи с внешним миром», – говорится в отчете, без каких-либо конкретных примеров.

В «ЛНР» «министерство внутренних дел» и «министерство государственной безопасности» задерживало лиц в порядке «превентивного задержания» и держало их под стражей без связи с внешним миром вопреки международным нормам.

Например, 16 января 2020 года на КПВВ «Станица Луганская» сотрудником «МГБ ДНР» была задержана женщина. Ей надели на голову мешок и увезли в помещение «министерства» в Луганске, где она провела ночь, прикованная наручниками к стулу. «Похитители угрожали нанести ущерб ее семье, допрашивали ее о ее сотрудничестве с СБУ и заставили пройти проверку на полиграфе. 21 января после того, как она подписала бумаги с признанием в шпионаже против "Луганской народной республики", ее освободили», – приводят пример мониторы.

В докладе также указывается, что на подконтрольной Украине территории, представителям ООН предоставляется полный и беспрепятственный доступ к местам содержания под стражей и задержанным. За отчетный период мониторы опросили 36 задержанных, связанных с конфликтом на Донбассе (34 мужчин и 2 женщины), в следственных изоляторах в Бахмуте, Мариуполе, Старобельске, Днепре, Одессе, Харькове, и Запорожье, а также в исправительной колонии в Харькове.

При этом в «ЛНР» и «ДНР», наоборот, продолжали отказывать в доступе к задержанным, несмотря на достигнутое во время саммита «Нормандской четверки» 9 декабря 2019 понимание, что «международным организациям [...] будет предоставлен полный и безусловный допуск ко всем задержанным».

«Полученная УВКПЧ из первоисточников информация о тяжелых нарушениях прав человека в местах содержания под стражей указывает на необходимость безотлагательного предоставления международным наблюдателям доступа к местам содержания под стражей и задержанных на территории, контролируемой самопровозглашенными "республиками"», – акцентировали в ООН.