Планета в лампочке: Житель Бахмута создал мини-модель биосферы (Видео)

Мох из Лиманского леса, почву, камни и песок законсервировал в пустой лампочке житель Бахмута Сергей Мирошниченко. За полгода в герметичном пространстве появились насекомые, пошел дождь и зеленели растения.

«Где-то на третью-четвертую неделю появились насекомые – около десятка-полтора маленьких мошек», – рассказывает Сергей Мирошниченко.

По профессии он – инженер-строитель. Недавно заинтересовался ландшафтным дизайном и решил провести эксперимент. Вместо искусственных использовал живые растения.

«Стабилизированный мох – это почти искусственное растение, оно химико-физическими свойствами убивается и делается совсем искусственным, вечнозеленым. А мне интересно было, что можно было сделать из живого», – говорит экспериментатор.

Он создал мини-модель в лампочке за несколько часов, денег на это не тратил. Еще одну биосферу Сергей создал в обыкновенной банке. Туда поставил домик и макеты гор. По его словам, главное – герметичность. Если попадет воздух – растения погибнут.

«Мы находимся в таком же самом вакууме. Оболочка Земли – это атмосфера. И это модель Земли в миниатюре. Там такие же происходят процессы, как и у нас на Земле», – отмечает Сергей Мирошниченко.

Такая искусственная биосфера без доступа воздуха и воды может существовать до полугода.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам телеканала «UA: Донбасс».