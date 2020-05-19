Дешевле, чем в прошлом году: В Краматорске начался сезон клубники (Видео)

На рынках Краматорска ряды заставлены ранней клубникой. Но продавцы жалуются, что из-за цены люди берут ее неохотно. Хотя на прилавках она не зарубежная, а выращена в украинских теплицах.

За кило просят от 100 до 120 грн. Говорят, что это дешевле, чем продавали в прошлом году. «В прошлом году первая клубника у нас была по 180-200 грн», – поясняет продавец Лариса.

Медики отмечают, что употреблять ранние фрукты и овощи можно, но в небольших количествах. Т.к. могут накапливаться нитраты, что отрицательно отразиться на здоровье. «Опасность для организма представляют не нитраты, а нитриты – соли азотистой кислоты. А нитраты всегда были и есть в пищевых продуктах. Но вот если их очень много, то они превращаются в нитритные соединения. А те уже вызывают вредное действие на организм человека», – поясняет Ирина Масенкова, главный специалист отдела безопасности пищевых продуктов и ветеринарной медицины в Донецкой области.