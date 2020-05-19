Всего – 81 пациент: На Донетчине обнаружен еще один случай COVID-19

Сегодня, 19 мая, в Донецкой области лабораторно подтвержден еще один новый случай коронавирусной болезни. Об этом в вечернем итоговом сообщении проинформировал председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.

Он уточнил, что заболевание обнаружено у 74-летней женщины из Мариуполя, она находилась в круге контактов людей, у которых COVID-19 был обнаружен ранее.

Таким образом, с начала введения карантина в области 133 лабораторно подтвержденных случая коронавирусной болезни, из них:

4 завершились летальным исходом;

48 человек выздоровели;

81 продолжает лечение.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 19 мая в Украине коронавирусом заболели 18 876 человек (5 632 человека – выздоровели, 548 пациентов скончались). На подконтрольных украинским властям территориях Донецкой области – 132 случая COVID-19 (47 пациента выздоровели, летальных случаев – 4), Луганской области – 42 случая (23 пациента выздоровели, летальных случаев – 0).

В «ДНР» – 256 случаев COVID-19 (выздоровели – 42 человека, летальных случаев – 7). В «ЛНР» (на 18 мая) – 328 заболевших (111 человек выздоровели, 4 человека скончались).