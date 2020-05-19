Мариуполь: Продавцы рассказали, как изменился спрос на алкоголь при карантине (Видео)

Продавцы Мариуполя поясняют, что в городе алкоголь всегда хорошо продается. И пандемия на это не особо влияет.

«По-моему, до карантина пили не меньше. Женщины – вино, мужчины – водку, коньяк. В этом магазине в отделе больше покупателей-мужчин, а раньше я в другом работала, так там, в основном, были женщины», – рассказывает продавец отдела алкогольных напитков Зита.

Отмечает, что посетители идут за выпивкой с самого утра.

А вот в точках по продаже живого пива замечают, что при карантине покупать стали брать меньше, но посетители все равно есть. «Кто как берет. Если просто освежиться, то берут 0,5 литра, если с друзьями встретиться, то это уже от 2 литров и больше. Категория покупателей абсолютно разная – от вот только ставших совершеннолетними до 50 лет и старше», – рассказала менеджер по продажам Надежда.

Врачи же предупреждают, что поднимать настроение алкоголем – рискованно. «Это приводит к формированию зависимости. В первую очередь, психологической зависимости, а потом уже идет физическая. Согласно критериям МОЗ, безопасными дозами употребления алкоголя считается 2-3 стандартные дозы. Стандартная доза – это 30 грамм 40-процентного алкоголя», – говорит Александр Пиенко, директор медицинского центра по профилактике и лечению зависимостей.