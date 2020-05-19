У нас тут совсем плохо: Жители прифронтовых сел пол Красногоровкой рассказали о своей жизни

Жители прифронтового села Славное и кооператива «Мечта» из-за войны и коронавируса оказались отрезанными от цивилизации. Чтобы купить хлеб или лекарства, приходиться нанимать транспорт и преодолевать путь в несколько километров, передает «Радио Свобода».

«Мечта» – так назвали дачный поселок на западной окраине Красногоровки. Сейчас здесь мечтают о том, чтобы закончилась война, и о возвращении домой. Ведь многие из жителей – переселенцы, которые выехали из разбитой снарядами окраины Красногоровки на дачи.

Уже 20 лет руководит этим дачным кооперативом Наталья Заяц. Она вспоминает, что первый раз попала под обстрел 13 июля 2014 года около 16 часов на восточной окраине Красногоровки, которая ближе к Донецку.

«Я строила дом там. Кухня была уже жилая, в доме крыша уже была. Там меня и застала война. Повезло, что меня взрывной волной откинуло, и осколками меня не посекло в тот раз. Наверное, не суждено мне погибнуть от снарядов и пуль. Дай Бог, чтобы чуть-чуть прожить еще», – вспоминает Наталья. Она говорит, что, убегая из дома, взяла с собой двух кошек и телевизор.

Наталья Заяц

Ее семья потеряла работу, жилье, дети разъехались и внуков увезли. Женщина говорит, что война и здоровье забрала: невозможно ночью спасть, надо принимать снотворное, обезболивающие и успокоительное. «Те, кто пережил хоть один обстрел, меня поймут», – говорит Наталья.

«Хочу чего? Мира! Моя мама (уже покойная) раньше говорила: "Что угодно, только не война. Все можно пережить, только не войну". Я этих слов не понимала. Сейчас я их понимаю», – продолжает она.

Наталья Заяц – еще не на пенсии, статус переселенца ей так и не дали. Поэтому семья живет на пенсию мужа.

«Ну а так люди обращаются: кому огород прополоть. Я строитель – кому-то дом утеплить, что-то сделать. Копейка, нелегально, но мне как-то жить надо», – с горечью говорит Наталья.

Женщина рассказывает, что люди отсюда выезжают несколько раз в месяц или в Красногоровку, или через поле в соседний Горняк – за продуктами и лекарствами, в ту же больницу. Иногда приходится нанимать такси.

А еще ей пешком приходится наматывать километры по поселку, чтобы с людьми пообщаться и показания счетчиков записать.

В селе Славном живет 48 взрослых и пятеро детей. До позиций «ДНР» – около километра. Раньше здесь возле домов ложились снаряды. Теперь попритихло. Хотя местные говорят, что по ночам с разных сторон стреляют.

«Чтобы купить хлеб, нужно съездить в Новомихайловку (соседнее село, – ред.). А в Новомихайловку проехать, даже имея свою машину, литра три бензина надо. Вот и посчитайте, в какую цену обходится хлеб. У нас проблема с питьевой водой. Единственный питьевой колодец находится в конце села. Воды сейчас в колодце мало. Если идешь к колодцу после обеда, – вода уже мутная», – рассказывает о реалиях Славного местная жительница Елена Алексеевна.

Анастасия тоже живет в Славном с мужем и двумя детьми. Говорит, что уезжать из села не хочет, ведь здесь родилась и здесь свой дом. Но, по словам женщины, цивилизации в Славном нет.

В детский сад до карантина каждый день возили детей за 6 километров – в соседнее село. А если нужен врач, – тоже надо ехать в Новомихайловку.

«У кого есть машина – своим транспортом. У кого нет – нанимать надо, чтобы доехать до ближайшей поликлиники. У нас тут совсем плохо», – говорит Анастасия.

Теперь и жителям красногоровской «Мечты» и селянам Славного будет проще жить в карантине. Вволонтеры гуманитарной миссии «Пролиска» купили и привезли людям по одному электровелосипеду. Потянуть этот транспорт может до 100 килограммов груза, кроме самого водителя.

Анастасия испытывает электровелосипед

«Это не листовки, которых мы сейчас на миллион долларов можем напечатать, и завтра истопить ими печку. Это – конкретная вещь, которая и сейчас поможет во время карантина, и останется в этих селах дальше. Потому что "карантин" в этих селах, в некоторых из них, уже седьмой год длится», – комментируе руководитель миссии «Пролиска» Евгений Каплин.