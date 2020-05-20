Повреждена церковь: В ОБСЕ рассказали о последствиях обстрела прифронтовой Авдеевки

В прифронтовой Авдеевке (Донецкая обл.) в результате обстрела, который произошел 10 мая, повреждено здание церкви. Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, обнародованном 19 мая.

«СММ уточняла сообщения о повреждении здания действующей церкви в результате обстрела в н. п. Авдеевка (подконтрольный правительству, 17 км к северу от Донецка). На улице Красной, 195, наблюдатели видели недавние осколочные повреждения юго-восточной внешней кирпичной стены, а также пробоину в крыше с юго-восточной стороны. Двое жителей (мужчины в возрасте 30–39 и 50–59 лет) сообщили СММ, что 10 мая этот район был обстрелян», – говорится в отчете.