В «ДНР»: В Енакиево местный житель на улице напал на мужчин с ножом

В неподконтрольном украинским властям Енакиево (Донецкая обл.) 45-летний местный житель напал на 2-х мужчин с ножом.

Как сообщает пресс-служба «МВД ДНР», «во время патрулирования улиц в Енакиево инспекторы ГАИ увидели мужчину на электросамокате, за которым бежали два человека с криками о помощи в задержании». «Девушка и парень на ходу сообщили правоохранителям, что убегающий на самокате злоумышленник возле магазина напал на 2-х мужчин и нанес им несколько ножевых ранений. По «горячим следам» его задержали инспекторы ГАИ. Мужчина пытался оказать сопротивление, однако полицейские обезоружили его и доставили в городской отдел полиции для дальнейшего разбирательства», – утверждают в «МВД».

«По имеющейся информации, между задержанным 45-летним местным жителем и пострадавшими мужчинами возник конфликт, во время которого злоумышленник достал из кармана нож и нанес оппонентам несколько ударов. Потерпевшие были доставлены в больницу. Сотрудники полиции проводят сбор доказательной базы причастности задержанного к совершению преступления», – добавляют в «ДНР».