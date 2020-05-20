Эксперт рассказала, зачем России конфликт на Донбассе

Россия эксплуатирует нерешенные конфликты в Украине, чтобы иметь рычаги влияния. Об этом заявила эксперт Центра НАТО по стратегическим коммуникациям Сандра Светока, сообщает «Голос Америки».

«Без решения этих конфликтов Россия всегда будет сохранять рычаг воздействия против стран, которые страдают от замороженных конфликтов. Этот рычаг может быть использован для раздувания конфликтов между странами и внутри них», – сказала Светока.

Эксперт отметила, что Украина считается одной из ведущих целей дезинформации из России.

«Речь идет о неурегулированных вопросах о границах, нерешенных внутренних этнических спорах, религиозных дискуссиях, возможно, каких-то исторических событиях или исторических точках зрения, когда две этнические или социальные группы имеют разные взгляды. Нацеленные на причинение вреда субъекты всегда пытаются использовать такие дискуссии внутри общества для создания и дальнейшего развития конфликта», – отметила Сандра Светока.