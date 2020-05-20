В «ЛНР» «войска» привели в боевую готовность, угрожают «отодвинуть линию соприкосновения»

В «ЛНР» «войска» приведены в состояние боевой готовности. Об этом заявил «глава ЛНР» Леонид Пасечник, передают местные интернет-ресурсы.

Пасечник обвинил Украину в обстреле 16 мая, когда была повреждена линия электропередач, питающая критически важные инфраструктурные объекты, и других обстрелах. Как уверяет «глава ЛНР», из-за повреждений вызваны «серьезные перебои с электроснабжением и водоснабжением Луганска, грозящие гуманитарной катастрофой».

Пасечник обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому, сообщая, что, если не будут «приняты меры к прекращению обстрелов», «ЛНР» примет «эффективные и решительные меры к тому, чтобы отодвинуть линию соприкосновения».

«В этих целях мною уже даны соответствующие указания о приведении в боевую готовность подразделений народной милиции», – уверяет Леонид Пасечник.