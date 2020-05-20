В Украине от COVID-19 вылечились почти 6 тыс. человек

В Украине за все время пандемии COVID-19 от коронавируса вылечились 5955 человек. В частности, за последние сутки выздоровели 323 человека. Заболели – 354. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 20 мая, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

«За минувшие сутки заболели 354 человека. Из них 28 детей и 61 медработник. Были госпитализированы 112 человек. Зафиксированы 16 летальных случаев. При этом выздоровели 323 человека. В целом, за все время пандемии заболели 19230 человек. Из них 1376 детей и 3757 медработников. В целом выздоровели 5955 человек. Летальных случаев 564», – сказал министр.

Глава Минздрава также проинформировал, что за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Черновицкой (54) области, г. Киев (51), а также Волынской области (41).

Отметим, что по данным Минздрава, по состоянию на 9:00 сегодняшнего дня в Донецкой области зафиксировано 133 случая COVID-19, в Луганской – 42.