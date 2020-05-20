КПВВ «Станица Луганская»: Шестерых прибывших с неподконтрольной Луганщины отправили на обсервацию (Фото)

Линию разграничения через КПВВ «Станица Луганская» в Луганской области 19 мая пересек 31 человек. Об этом сообщают мониторы благотворительного фонда «Право на захист» («Право на защиту»).

«Сегодня (19 мая – ред.) на КПВВ "Станица Луганская", как и в прошлую субботу (16 мая – ред.), был организован пропуск людей, которые имеют веские причины для пересечения линии разграничения», – отметили в БФ.

Там уточнили, что, по информации мониторов, по состоянию на 18:00 со стороны неподконтрольной украинским властям части Луганщины в направлении подконтрольной территории были пропущены 19 человек. 12 из них должны в течение 2-х недель находиться на обязательной самоизоляции, 6-ро были направлены на дальнейшую обсервацию. В обратном направлении, на неподконтрольную часть Луганщины, пропущены 12 человек.

«И в этот раз количество людей, которые фактически пересекли КПВВ, было меньше, чем ожидалось, и было указано в согласованных списках», – отметили мониторы.