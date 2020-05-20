Сводка из зоны ООС за 19 мая: Версии сторон конфликта (Карта)

За минувшие сутки зафиксированы 10 обстрелов украинских позиций со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ). Противник обстреливал позиции Объединенных сил в том числе из запрещенного Минскими соглашениями вооружения. Об этом сегодня, 20 мая, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» НВФ вели обстрелы позиций Объединенных сил неподалеку Богдановки, Красногоровки, Тарамчука и Водяного из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник вел обстрелы Объединенных сил:

у Новотошковского – из минометов калибрами 120 мм и 82 мм;

рядом с Крымским из минометов калибром 120 мм;

недалеко от Орехово из минометов калибрами 120 мм и 82 мм, крупнокалиберных пулеметов.

С начала текущих суток НВФ в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» вели огонь из минометов калибром 120 мм недалеко от Красногоровки и дважды применяли крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие у Богдановки.

Случаи заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксированы.

Пресс-служба Минобороны Украины

В «ДНР» сообщают, что «армия Киева за минувшие сутки 23 раза нарушила режим прекращения огня. Общее количество примененных боеприпасов – 127 единиц. Применялись минометы калибрами 82 и 120 мм, вооружение БМП и БТР, гранатометы, стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное. Обстрелам на донецком направлении подверглись район "Вольво-центра", районы поселков шахты "Трудовская", Старомихайловка, Жабичево, окрестности сел Спартак и Веселое, Ясиноватой и прилегающего к ней поселка Крутая Балка, район Еленовки; на горловском направлении – районы поселков шахты 6/7, шахты им. Гагарина и Озеряновки; на мариупольском направлении – окрестности сел Новоласпа и Богдановка».

В «ДНР» также сообщают, что «мирная жительница Еленовки была ранена в результате обстрела, повреждена ЛЭП в поселке Озеряновка; в поселке Старомихайловка на западе Донецка, по уточненным данным, повреждены 12 домостроений».

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики 4 раза за сутки нарушили "режим тишины". Обстрелам подверглись районы Золотого-5, поселков городского типа Донецкий и Фрунзе (после переименования – Сентяновка, – ред.), села Березовское. Огонь велся из минометов калибром 120 мм и вооружения БМП».