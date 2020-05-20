Выздоровели 82, болеют – 45: Военные медики рассказали о ситуации с COVID-19 в армии

По состоянию на сегодня, 20 мая, в Вооруженных силах Украины коронавирусом болеют 45 человек. Об этом сообщает Командование Медицинских сил ВСУ.

«По состоянию на 07:00 20 мая в Вооруженных Силах Украины болеют 45 человек острой респираторной болезнью COVID-19 вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Всего за время пандемии выздоровели 82 человека и 2 летальных случая. На изоляции (в том числе самоизоляции) находятся 143 человека. Количество военнослужащих у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток – 39 человек», – говорится в сообщении.

За прошедшие сутки зарегистрировано 5 новых случаев заболевания COVID-19.

«Четыре военнослужащих (Киевская область – 3 человека, Одесская область – 1 человек) и один работников ВС Украины (Киевская область) лечатся дома под наблюдением медицинской службы. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное. Симптомы заболевания отсутствуют», – сообщили в Командовании Медицинских сил.