Известные места Донецка: Опубликованы новые кадры (Фото, видео)

Житель неподконтрольного украинской власти Донецка, публикующийся под ником «Стиг Барди» в соцсетях, показал, как сегодня выглядит город – широко известные места.

В частности, мужчина побывал у ТРЦ «Золотое кольцо», на площади Ленина, возле гостиницы «Донбасс Палас» и библиотеки им. Крупской.

Мужчина продемонстрировал реку Кальмиус и мост через нее. Дончанин показал и новый памятник, установленный на набережной – Антону Чехову.

В кадр попали также торгово-офисный центр «Северный», торговый центр «Таманский», по-прежнему не реконструированный Дворец молодежи «Юность», стадион «Донбасс Арена» и Парк кованых фигур.