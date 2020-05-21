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Известные места Донецка: Опубликованы новые кадры (Фото, видео)

21.05.20 13:14
Скриншот видео с YouTube-канала «Стиг Барди»
Скриншот видео с YouTube-канала «Стиг Барди»

Житель неподконтрольного украинской власти Донецка, публикующийся под ником «Стиг Барди» в соцсетях, показал, как сегодня выглядит город – широко известные места.

В частности, мужчина побывал у ТРЦ «Золотое кольцо», на площади Ленина, возле гостиницы «Донбасс Палас» и библиотеки им. Крупской.

Мужчина продемонстрировал реку Кальмиус и мост через нее. Дончанин показал и новый памятник, установленный на набережной – Антону Чехову.

В кадр попали также торгово-офисный центр «Северный», торговый центр «Таманский», по-прежнему не реконструированный Дворец молодежи «Юность», стадион «Донбасс Арена» и Парк кованых фигур.

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