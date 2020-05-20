Глава Минздрава рассказал, в каких регионах могут не запустить общественный транспорт

Общественный транспорт с 22 мая могут запустить не во всех областях нашей страны. Это зависит от того, позволит ли данный шаг эпидемическая ситуация. На сегодняшний день под вопросом находятся некоторые западные области Украины, где довольно высокий уровень заболеваемости. Окончательное решение будет принято 21 мая. Об этом сегодня, 20 мая, сообщил в ходе брифинга министр здравоохранения Максим Степанов.

Министр напомнил, что с 22 мая в Украине начнет действовать адаптивный карантин. Он предусматривает смягчение дейстующих карантинных мер, или все останется как есть в зависимости от эпидемической ситуации в конкретной области. Например, будут ли соблюдены критерии по количеству зараженных, по заполненности лечебных учреждений больными COVID-19, количеству тестирований.

«Если их (критерии) проходит область, то будет смягчение карантина, если эти критерии превышаются – область не переходит в следующий этап (смягчения карантина). Эти показатели (по критериям) будут определяться на 21 мая, чтобы с 22 мая (знать, – ред.), переходит ли область на следующий этап, или не переходит», – сказал Степанов.

Министр дал понять, какие области могут остаться без общественного транспорта.

«По состоянию на 18 мая это в основном области из западных регионов – Черновицкая, Волынская, Ровенская области и другие. Поэтому решение будет приниматься уже непосредственно перед переходом во второй этап (смягчения карантина, –ред.)», – сказал глава Минздрава.