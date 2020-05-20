В «ДНР» растет смертность от COVID-19

В «ДНР» за последние сутки выявлены 14 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19, умерли еще 2 человека. Об этом сегодня, 20 мая, сообщает пресс-служба «минздрава ДНР».

«В ДНР, согласно проведенным 19 мая исследованиям, выявлены 14 новых случаев заболевания COVID-19. Все положительные результаты исследования на новую коронавирусную инфекцию были выявлены у контактных лиц с заболевшими ранее, среди них 3 медицинских работника. В настоящее время состояние пациентов удовлетворительное, всем оказывается необходимая медицинская помощь», – утверждают в «ДНР».

«Зарегистрированы 2 летальных случая. Скончался мужчина в возрасте 67 лет и женщина в возрасте 59 лет», – добавляют в «минздраве».

С начала пандемии и по состоянию на 10:00 20 мая в «республике» подтверждены 270 случаев COVID-19, из них:

на лечении – 209 пациентов;

выписаны – 52 человека;

летальных случаев – 9.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 19 мая в Украине коронавирусом заболели 19 230 человек (5 955 человек – выздоровели, 564 пациента скончались). На подконтрольных украинским властям территориях Донецкой области – 133 случая COVID-19 (48 пациентов выздоровели, летальных случаев – 4), Луганской области – 42 случая (26 пациентов выздоровели, летальных случаев – 0).

В «ЛНР» (на 18 мая) – 328 заболевших (111 человек выздоровели, 4 человека скончались).