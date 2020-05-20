Фонд Рината Ахметова и Минздрав запускают онлайн-обучение для медиков, которые работают с аппаратами ИВЛ

Фонд Рината Ахметова, Министерство здравоохранения Украины и Ассоциация анестезиологов запускают онлайн-обучение для медиков, работающих с аппаратами искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Соответствующий Меморандум о сотрудничестве был подписан в Киеве 19 мая 2020 года, сообщает пресс-служба Фонда.

В программу онлайн-обучения вошли цифровой сериал «Как работают аппараты ИВЛ», который уже посмотрели более 130 тыс. раз, а также программа вебинаров для врачей-анестезиологов и других медиков, которые участвуют в борьбе с эпидемией коронавируса. Эти вебинары Фонд Рината Ахметова проведет совместно с МОЗ при поддержке Ассоциации анестезиологов Украины.

«Онлайн-обучение сегодня активно развивается во всем мире, в том числе в сфере медицины. Эпидемия коронавируса ускорила этот тренд. В нынешних условиях дистанционное обучение – необходимость. Тысячи врачей в украинских государственных больницах получают доступ к новому оборудованию, которое закупают фонды, бизнес, государство. К примеру, Фонд Рината Ахметова закупил 200 аппаратов ИВЛ для государственных опорных больниц в разных регионах Украины и часть из них уже установлена на местах. Сейчас именно от работы ИВЛ зависит спасение жизней пациентов с осложнениями от коронавируса. И медики в опорных больницах должны быстро освоить работу на новом оборудовании. С самого начала пандемии Фонд работает в тесной координации с МОЗ. И сегодня мы подписали Меморандум о сотрудничестве с МОЗ и Ассоциацией анестезиологов. Это соглашение позволит запустить реальный образовательный проект для врачей и медперсонала, которые находятся на передовой борьбы с коронавирусом», – сказала Наталья Емченко, член Наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов, по итогам подписания Меморандума, рассказал о ситуации с коронавирусом в стране и о значении нового совместного проекта Фонда и МОЗ.

«Когда в Украину пришел коронавирус, медицинская система не была готова для борьбы с болезнью. На то время не было средств индивидуальной защиты в достаточном количестве, не было полной готовности инфекционных больниц для такого количества больных, которое мы наблюдали в западных странах. Карантинные мероприятия дали свой эффект, нам удалось избежать пиковой нагрузки на украинскую медицинскую систему. На сегодняшний день количество задействованных коек не превышает 12%. Государству нужно было время, чтобы максимально включиться в ситуацию, перераспределить средства, начать финансирование и закупку всего необходимого. Благодарю бизнес и волонтеров, которые начали помогать в борьбе с коронавирусной болезнью. Благодарим Фонд Рината Ахметова за тот вклад, который он сделал и продолжает делать. В частности, за закупку аппаратов искуственной вентиляции легких и за предложение такого онлайн-курса нашим врачам, анестезиологам, реаниматологам, которые непосредственно в разных частях нашей страны оказывают помощь», – сказал министр.

Президент Ассоциации анестезиологов, доктор медицинских наук Сергей Дубров рассказал, почему аппараты ИВЛ незаменимы в интенсивной терапии и насколько важно правильное использование всех возможностей этого оборудования: «Значение аппаратов ИВЛ в лечении критично больных сложно переоценить. Благодарим Фонд и за материальную помощь, и за образовательную. Далеко не каждый врач, живущий в регионах, может ознакомиться с работой современной аппаратуры. И именно такие образовательные программы позволяют донести эти знания практически до всех врачей».

Первая онлайн-конференция состоится 21 мая. В течение 3 часов врачам-анестезиологам и персоналу отделений интенсивной терапии опорных государственных больниц расскажут о передовом мировом опыте в лечении COVID-19 и как эффективно применять аппараты ИВЛ. Экспертами на конференции выступят заведующая кафедрой инфекционных заболеваний НМУ им. А.А. Богомольца, профессор, доктор медицинских наук, заслуженный врач Украины Ольга Голубовская, первый проректор НМУ им. А.А. Богомольца, доктор медицинских наук, профессор Юрий Кучин, врач-анестезиолог отделения РЕВХ Александровской клинической больницы г.Киева Андрей Высоцкий и профессор кафедры анестезиологи и интенсивной терапии НМУ им. А.А. Богомольца, доктор медицинских наук, президент Ассоциации анестезиологов Украины Сергей Дубров.

Фонд Рината Ахметова одним из первых в Украине запустил проект в дистанционной медицине. Это было осенью 2013 года, когда 4 противотуберкулезных диспансера Донецкой области получили от Фонда системы телесвязи с Областной клинической туберкулезной больницей Донецка. Это позволило получить консультации высококвалифицированных медиков и начать путь к выздоровлению более чем тысяче больных.

Учредитель Фонда Ринат Ахметов направил на борьбу с коронавирусом в Украине 300 млн грн.