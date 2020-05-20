Зеленский сообщил, когда возобновят работу детсады и станет ездить межобластной транспорт

Детсады получат все указания от Минздрава, как обеспечить безопасность и не допустить распространения коронавируса, и с 25 мая возобновят работу. Транспорт будет работать с 22 мая – городской и пригородный. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 20 мая, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, 5 этапов смягчения карантина были обнародованы. «Что касается транспорта, детских садов, мы рассчитывали, что это будет в следующем этапе, несколько позднее. Но мы понимаем, что сегодня статистика, благодаря нашим врачам, хорошая – скажем так, неплохая статистика. Она позволяет некоторые этапы переносить и приближать к сегодняшнему дню», – рассказал Зеленский.

Он добавил, что сегодня Кабмин рассмотрит вопрос о работе городского и пригородного транспорта с 22 мая. «Между областями транспорт мы пока что не можем обеспечить, потому что у нас только 6 областей готовы к этому. Только в 6-ти областях мы видим нормальную статистику, где идет снижение [числа] заболевших. Транспорт будет работать с 22 числа», – сообщил президент.

Также, по его словам, детсады сегодня получат все указания от Минздрава – какая должна быть ситуация по безопасности, как они должны быть оборудованы средствами защиты. «И с 25 числа, с понедельника, детсады тоже заработают», – сказал Зеленский.