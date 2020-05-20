На КПВВ на Донетчине выявили нарушителей самоизоляции

Пограничники Донецкого пограничного отряда зафиксировали 2 случая нарушения карантинного режима гражданами, которые выезжали на неподконтрольную украинским властям территорию. Об этом сегодня, 20 мая, сообщает пресс-служба погранотряда.

«Вчера, 19 мая, в КПВВ "Новотроицкое" прибыли двое граждан Украины. Во время беседы с лицами пограничники установили, что оба недавно вернулись из стран Евросоюза. С прибытием в Украину мужчины установили мобильное приложение "Дій вдома" и обязались находиться на самоизоляции по указанным в нем адресам в городе Ужгород», – рассказали в пресс-службе.

Оба нарушителя переданы полиции для осуществления процессуальных действий в порядке ст. 44-3 КУоАП «Нарушение правил карантина людей».

В пресс-службе также напомнили, что при въезде в Украину из-за границы или въезде с временно неподконтрольной территории, для граждан предусмотрен 14-дневный карантин. Один из способов карантина – самоизоляция с использованием электронного сервиса «Дій вдома» (при этом телефон все 14 дней самоизоляции должен быть включен и подключен к интернету).