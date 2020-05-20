Как и в «ЛНР»: В «ДНР» тоже повысили боеготовность

В «ДНР» повышена боевая готовность «народной милиции». Об этом сегодня, 20 мая, заявил «глава ДНР» Денис Пушилин, передают местные интернет-ресурсы.

«Мною как главой ДНР принято решение повысить боевую готовность подразделений народной милиции на случай дальнейшего агрессивного поведения Киева. Все необходимые указания уже отданы», – заявил Пушилин.

Он уверяет, что «ситуация на линии фронта резко обострилась с 1 мая», обвиняя в этом украинскую армию.

Напомним, подобное заявление сегодня сделал и «глава ЛНР» Леонид Пасечник.