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Как и в «ЛНР»: В «ДНР» тоже повысили боеготовность

20.05.20 11:59
Денис Пушилин, «глава ДНР» / Фото из открытых источников
Денис Пушилин, «глава ДНР» / Фото из открытых источников

В «ДНР» повышена боевая готовность «народной милиции». Об этом сегодня, 20 мая, заявил «глава ДНР» Денис Пушилин, передают местные интернет-ресурсы.

«Мною как главой ДНР принято решение повысить боевую готовность подразделений народной милиции на случай дальнейшего агрессивного поведения Киева. Все необходимые указания уже отданы», – заявил Пушилин.

Он уверяет, что «ситуация на линии фронта резко обострилась с 1 мая», обвиняя в этом украинскую армию.

Напомним, подобное заявление сегодня сделал и «глава ЛНР» Леонид Пасечник.

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