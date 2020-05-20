Перезагрузка «Минска», встреча с Путиным и Нормандский формат: Что рассказал президент Зеленский

Встреча в Нормандском формате может состояться сразу после спада COVID-19. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 20 мая, во время пресс-конференции сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Глава государства напомнил о трех обменах пленными, которые прошли за время его президентства.

По его словам, из-за коронавируса не состоялась встреча в Нормандском формате. «Но мы смогли дожать, и вернули домой еще 20 человек. Сейчас мы говорим уже с РФ о возможном обмене после COVID-19. Честно говоря, я хочу, чтобы мы, несмотря на COVID-19, говорили о возвращении наших политзаключенных, которые находятся в России или в тюрьмах Крыма», – сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что обмены – это результат встречи в Нормандском формате. По его словам, разведение сил на новых участках на Донбассе не состоялось, так как не было встречи в Минске.

«Хотя, я вам скажу откровенно, мы сегодня перезагрузили Минскую группу. Мы прибавили статуса Минскому процессу, и все это видят. Мы смогли показать, что люди, которые являются представителями "Л-ДНР", которые находятся – и это не секрет – уже 6 лет на этих заседаниях Минской группы, что у некоторых из них есть российские паспорта, что они там не могут находиться», – сообщил глава государства.

Он отметил, что в Минске могут «находиться представители временно оккупированных территорий, но они все должны быть гражданами Украины».

«Что касается президента РФ. Как бы там ни было, у меня действительно сейчас не было встреч с ним ни в каком формате. Не было звонков. Сейчас все страны, и это правда, из-за коронавируса каждый занимается своей страной. Мы не отпускаем в свободное пространство вопросы возвращения наших людей, наших территорий, незаконно аннексированного Крыма», – сказал Зеленский.

«В этих условиях, сложно сейчас, но мы говорили с Германией, Францией. Все поддерживают, что сразу после спада COVID-19 у нас должна быть встреча в Нормандском формате. Что касается президента РФ – я не закончил мысль. Мы ничего с этим не сделаем, мы должны с ним говорить, должны договариваться. Минский формат – приоритет, но никто не отменяет любые другие форматы. Я готов к любому формату, который может приблизить нас к концу войны и возвращению наших территорий и людей. Мне все равно, нам нужен результат», – резюмировал глава государства.