На Донетчине чиновника задержали на взятке в 25 тысяч

Правоохранители Мариуполя задержали на взятке должностное лицо Центрального отдела государственной исполнительной службы. Чиновник требовал от мариупольца 25 тыс. грн в обмен за ускорение процедуры снятия ареста с недвижимого имущества, наложенного в рамках исполнительного производства. Госиполнителя задержали во время получения неправомерной выгоды. Об этом сегодня, 20 мая, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

«Установлено, что чиновник требовал от жителя Мариуполя 25 тыс. грн. В такую сумму он оценил свои "услуги" за ускорение снятия ареста с имущества потерпевшего. Задержали злоумышленника при получении неправомерной выгоды в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины», – рассказали в полиции.

Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом ), и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается досудебное расследование.