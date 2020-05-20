Плюс 10 новых случаев и 4 смерти: В «ЛНР» обнародовали статистику по COVID-19

В «ЛНР» выявили еще 10 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Об этом сегодня, 20 мая, сообщает пресс-служба «минздрава ЛНР».

«В ЛНР, согласно проведенным 19 мая исследованиям, выявлены 10 новых случаев заболевания COVID-19. Все положительные результаты исследования на новую коронавирусную инфекцию были выявлены у контактных лиц с заболевшими ранее. В настоящее время состояние пациентов удовлетворительное, всем оказывается необходимая медицинская помощь», – сообщают в «ЛНР».

С начала пандемии и по состоянию на 18:00 19 мая в «республике» подтверждены 338 случаев COVID-19, из них:

выписаны – 126 человек,

летальных случаев – 4.

Напомним, если в «ЛНР» цифра заболевших достигнет 400 человек, в «республике» вновь могут ввести дополнительные ограничения.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 19 мая в Украине коронавирусом заболели 19 230 человек (5 955 человек – выздоровели, 564 пациента скончались). На подконтрольных украинским властям территориях Донецкой области – 133 случая COVID-19 (48 пациентов выздоровели, летальных случаев – 4), Луганской области – 42 случая (26 пациентов выздоровели, летальных случаев – 0).

В «ДНР» – 270 случаев (выздоровели – 52 человека, летальных случаев – 9).