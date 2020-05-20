Украина созвала срочное заседание ТКГ по Донбассу

Украинская сторона после заявлений «главы ЛНР» Леонида Пасечника созвала экстренное заседание Трехсторонней контактной группы. Об этом сегодня, 20 мая, в ходе пресс-конференции сказал президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

«Он (Леонид Кучма, – ред.) участвует, сейчас – видеозаседание Минского процесса. Чтобы понять, что делает сейчас Леонид Данилович Кучма? Сегодня, кстати, из-за заявления господина Пасечника он написал письмо и созывает экстренное заседание Минской контактной группы. Он подписал это письмо на госпожу Рау», – сказал Зеленский.

Президент также сообщил, что глава украинской делегации Леонид Кучма попросил, чтобы его полномочия отдали его заместителю по контактной группе Алексею Резникову.

Напомним, сегодня, 20 мая, «глава ЛНР» Леонид Пасечник заявил, что «войска» в «республике» приведены в состояние боевой готовности. Затем «глава ДНР» Денис Пушилин заявил, что в «ДНР» повышена боевая готовность «народной милиции».