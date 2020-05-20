RU
Все новости

Украина созвала срочное заседание ТКГ по Донбассу

20.05.20 12:46
Донецкая область / Фото Дмитрия Балховитина
Донецкая область / Фото Дмитрия Балховитина

Украинская сторона после заявлений «главы ЛНР» Леонида Пасечника созвала экстренное заседание Трехсторонней контактной группы. Об этом сегодня, 20 мая, в ходе пресс-конференции сказал президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

«Он (Леонид Кучма, – ред.) участвует, сейчас – видеозаседание Минского процесса. Чтобы понять, что делает сейчас Леонид Данилович Кучма? Сегодня, кстати, из-за заявления господина Пасечника он написал письмо и созывает экстренное заседание Минской контактной группы. Он подписал это письмо на госпожу Рау», – сказал Зеленский.

Президент также сообщил, что глава украинской делегации Леонид Кучма попросил, чтобы его полномочия отдали его заместителю по контактной группе Алексею Резникову.

Напомним, сегодня, 20 мая, «глава ЛНР» Леонид Пасечник заявил, что «войска» в «республике» приведены в состояние боевой готовности. Затем «глава ДНР» Денис Пушилин заявил, что в «ДНР» повышена боевая готовность «народной милиции».

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк