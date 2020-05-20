Просто перестать стрелять: Зеленский пояснил слова, сказанные ним год назад

В Украине – сильная армия. И на Донбассе украинские военные не стреляют первыми – но отвечают на обстрелы со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ). Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 20 мая, во время пресс-конференции сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

У президента спросили, не сожалеет ли он о своих словах, сказанных ним год назад, о том, что, чтобы закончить конфликт на Донбассе, «нужно просто прекратить стрелять».

«Что касается "просто перестать стрелять". Это сложный процесс. Я никогда не призывал, чтобы наша армия не отвечала. Я хотел показать всему миру – и мы это сейчас делаем – что у нас очень крепкая армия, но мы не провоцируем. Мы боремся за нашу страну. Если по нам стреляют – мы будем отвечать, но первыми стрелять мы не будем», – сказал Зеленский.

«И та сторона, если бы просто перестала стрелять, что они действительно должны сделать согласно нашим Минским договоренностям, согласно нашим договоренностям в "Нормандии", все бы закончилось», – добавил он.

Но, по словам главы государства, участники незаконных вооруженных формирований «не знают, что с ними будет». «Я имею в виду боевиков. Не обычных людей. Потому что обычные люди, гражданские, которые сейчас там живут, они не знают каждый день, что с ними будет», – сообщил президент.