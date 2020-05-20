Давайте дождемся обновления российской группы: Зеленский попросил Кучму не уходить из ТКГ

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к второму президенту Украины Леониду Кучме с просьбой не покидать пост руководителя Трехсторонней контактной группы – а подождать смены состава российской группы. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 20 мая, во время пресс-конференции сообщил Зеленский.

По его словам, Леонид Кучма по-прежнему является главой украинской делегации ТКГ, и он принимает участие в видеозаседаниях ТКГ.

«Сегодня, кстати, из-за заявления Пасечника, он (Кучма – ред.) созывает срочное заседание Минской контактной группы», – сообщил Зеленский.

«Действительно, Леониду Даниловичу Кучме сложно. И сложно каждому участнику подгрупп в Минске. Это сложный процесс. Действительно, Кучма ко мне обращался. И говорил, что сейчас, когда мы повысили статус нашей группы, у нас есть [Алексей] Резников. Резников – профессиональный человек, он глубоко в процессе. И действительно, Леонид Данилович сказал, давайте передадим все мои полномочия Резникову», – сообщил президент.

Зеленский отметил, что обратился с просьбой к Кучме. «Давайте дождемся, чтоб был тоже обновлен состав их группы. И потом вы решите: если вы устали за столько лет вашей сложной и важной работы в Минском процессе – хорошо. Будем с уважением вас благодарить», – сказал Зеленский.