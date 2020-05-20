На Донетчине перевернулся микроавтобус (Фото)

На Донетчине сегодня утром, 20 мая, на автодороге «Лиман – Дробышево» перевернулся микроавтобус. Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

«При выезде на место полицейские установили, что 27-летний житель Святогорска не справился с управлением автомобилем "Мерседес", в результате чего тот перевернулся. В ДТП пострадала 31-летняя пассажирка, женщина получила многочисленные телесные повреждения», – сообщили в полиции.

По факту ДТП начато уголовное производство по ст. 286 ч.1 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами».

Фото: пресс-служба полиции Донецкой области