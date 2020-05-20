Закопал на 5 метров: На Луганщине нашли схрон с 210 килограммами взрывчатки (Фото)

В Лисичанске (Луганская обл.) правоохранители обнаружили в ходе обыска дома участника незаконных вооруженных формирований «ЛНР» схрон со взрывчаткой. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

«Следствием установлено, что гражданин РФ, который проживал в городе до июля 2014 года и принимал активное участие в деятельности не предусмотренного законом вооруженного формирования "Призрак", закопал на собственном дворе взрывчатку – 72 пакета по 10 аммонитовых шашек в каждом. Общая масса – более 210 килограммов», – говорится в сообщении.

В прокуратуре отмечают, что взрывчатка, вероятно, была похищена из одной из шахт города, поскольку она используется в угольной промышленности при буровзрывных работах.

Во время проведения обыска задействовали спецтехнику, с помощью которой на глубине более 5 м и было обнаружено указанное взрывчатое вещество.

«Владелец домовладения в настоящее время находится на территории Луганской области, которая контролируется оккупационной администрацией РФ, и продолжает участвовать в противоправной деятельности вооруженных формирований», – сообщили в прокуратуре.

Устанавливаются все обстоятельства преступления, вещественные доказательства направят на экспертизу.