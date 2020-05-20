Это провокация: Зеленский ответил на слова «главы ЛНР»

«Глава ЛНР» Леонид Пасечник обвинил Киев в обстрелах и повреждении линии электропередач. В ответ на эти слова президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 20 мая, на пресс-конференции заявил, что это была провокация незаконных вооруженных формирований. Об этом пишет «Сегодня».

По словам Владимира Зеленского, из-за этой ситуации должны пройти Минские переговоры.

«Было заявление этого Пасечника, что была провокация, и мы стреляли и ОБСЕ это видело. Я вам скажу – 1,5 месяца коронавируса, а десятки машин ОБСЕ не пропускают на ту территорию. Ни одну машину не пропускают. А они говорят, что ОБСЕ фиксирует, что мы стреляем по гражданским людям. Мы не стреляем по украинцам – мы отвечаем боевикам. Все, что мы делаем. Я верю, что влияние на них имеет Российская Федерация, и после заявления Пасечника будет срочная встреча в Минском формате – должны на них повлиять. Я уверен, что провокации направлены информационно против Украины только из-за того гуманитарного кризиса, который там происходит», – сказал Зеленский.

Напомним, сегодня, 20 мая, «глава ЛНР» Леонид Пасечник заявил, что «войска» в «республике» приведены в состояние боевой готовности. Затем «глава ДНР» Денис Пушилин заявил, что в «ДНР» повышена боевая готовность «народной милиции».