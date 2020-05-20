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Шпионил для ФСБ: Жителю Мариуполя сообщили о подозрении в госизмене

20.05.20 13:58
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Мариуполе правоохранители разоблачили местного жителя, который собирал информацию для ФСБ России. Об этом сегодня, 20 мая, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Жителю Мариуполя сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 14 (приготовление к преступлению) и ч. 1 ст. 111 (государственная измена) УК Украины.

«В ходе досудебного расследования установлено, что в июне 2018 года бывший сотрудник правоохранительных органов по собственному желанию согласился сотрудничать с ФСБ Российской Федерации. В обязанности злоумышленника входил, в частности, сбор и дальнейшая передача представителям ФСБ РФ детальной информации в отношении сотрудников СБУ, которые несут службу в городе Мариуполе», – говорится в сообщении.

Правоохранители установили действующего сотрудника ФСБ РФ, который проводил вербовку подозреваемого и ставил ему задачи.

Досудебное расследование продолжается.

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