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Тушили несколько часов: В Мирнограде сгорела часть здания «Укрпочты» и «Ощадбанка» (Фото)

20.05.20 14:38
Фото из соцсетей
Фото из соцсетей

В Мирнограде (Донецкая обл.) вчера, 19 мая, сгорела часть здания в поселке шахты «5/6», в котором расположены отделения «Укрпочты» и «Ощадбанка», передает «DDK.DN.UA».

Фото пожара опубликовали местные жители в соцсетях.

Горел двухэтажный дом по переулку Школьный. На первом этаже находятся отделения банка и почты, второй этаж не эксплуатировался.

На место происшествия выехали 3 автоцистерны и 14 спасателей. По прибытию было обнаружено, что горит кровля здания на площади 400 м².

Во время пожара уничтожена кровля общей площадью 400 м², 5 оконных деревянных блоков, 11 дверных деревянных блоков, а также повреждены 28 деревянных блоков.

Пожар тушили в течение нескольких часов. Пострадавших нет. Причины возгорания сейчас выясняют специалисты.

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