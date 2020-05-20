Крики о помощи услышали соседи: Жительница Донетчины избила 9-летнего сына

Жительница Мариуполя набросилась на 9-летнего сына с кулаками. Крики о помощи услышали соседи, которые и вызвали полицию. Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

«Местная жительница, 1979 года рождения, уже неоднократно попадала в поле зрения правоохранителей за небрежное отношение к ребенку. Полицейские составляли в отношении нее административные материалы. На этот раз женщина набросилась на сына-школьника с кулаками. Крики ребенка услышали соседи и позвонили по номеру 102», – рассказали в пресс-службе.

Вместе с сотрудниками социальной службы по делам детей ювенальные полицейские отвезли ребенка в детский реабилитационный центр.

Предварительно в отношении матери открыто уголовное производство по факту правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 125 «Умышленное легкое телесное повреждение» Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.