COVID-19: Зеленский рассказал о реальной ситуации на неподконтрольном Донбассе

На неподконтрольных украинским властям частях Донетчины и Луганщины нет достаточного количества инфекционных больниц, а реальная ситуация с COVID-19 скрывается. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 20 мая, во время пресс-конференции сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Так, Зеленский сообщил о ситуации с COVID-19 на неподконтрольных частях Донбасса. «У меня же есть реальная информация. У нас же есть реальное количество людей, которых они там прячут без закона. На которых нет никаких средств защиты», – сказал президент.

«Мы предлагали им гуманитарную помощь – людям, обычным людям. Они не берут, прикрываясь тем, что у них сейчас COVID-19, "у нас все есть". У них ничего нет. Нет инфекционных больниц, нет достаточного количества койко-мест, средств защиты. О чем я смог договориться – я договорился уже напрямую с Красным Крестом. И тогда они допустили гуманитарную помощь от Красного Креста», – добавил он.

При этом, по словам главы государства, «за 1,5 месяца COVID-19 десятки машин ОБСЕ, которые едут на ту территорию, не пропускаются». «Ни одной машины не пропускают. А они говорят, что ОБСЕ фиксирует, что мы стреляем по гражданским людям. Мы не стреляем по украинцам. Мы отвечаем боевикам – все, что мы делаем», – подчеркнул Зеленский.

Президент уверен, что Россия должна повлиять на участников незаконных вооруженных формирований, чтобы они прекратили провокации.

Помимо этого, в «Л-ДНР» не знают, что делать с гуманитарным кризисом. «Я уверен в том, что те провокации, которые они сегодня делают, информационно направлены против Украины только потому, что они не знают, что делать с гуманитарным кризисом, который там происходит», – сказал Зеленский.

«Они обвиняют нас в гуманитарном кризисе… Мы даем туда воду, мы ее не закрываем. Наша власть. Мы не перекрываем воду, несмотря на то, что они уже долгое время подряд не платят за эту воду. Вот что происходит», – добавил президент.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 19 мая в Украине коронавирусом заболели 19 230 человек (5 955 человек – выздоровели, 564 пациента скончались). На подконтрольных украинским властям территориях Донецкой области – 133 случая COVID-19 (48 пациентов выздоровели, летальных случаев – 4), Луганской области – 42 случая (26 пациентов выздоровели, летальных случаев – 0).

В «ДНР» – 270 случаев (выздоровели – 52 человека, летальных случаев – 9), в «ЛНР» – 338 случаев (выздоровели – 126 человек, летальных случаев – 4).